الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

74 مليار جنيه لزيادة المعاشات خلال عام

جريدة الدستور

تعمل الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لخطة 2024/2023، تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وزادت نسبة قيم المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات

وقالت الهيئة، إن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي تم إقرارها  لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة لعونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم، مشيرًا إلى أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية انعقدت الهيئة للانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.

وأوضحت أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وتصل تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت من مارس بدلًا من يوليو، ما يُقارب من 22 مليار جنيه.

رئيس التأمينات: قيمة زيادة المعاشات تصل إلى 66 مليار جنيه

مزايا لأصحاب المعاشات

أما فيما يخص مزايا أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه وفقًا للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019  يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات لأصحاب المعاشات، موضحة أن هذه الرعاية تضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، علاوة على تأمين إصابات العمل، تأمين المرض والبطالة، تخفيض النفقات الخاصة بالإقامة في دور العلاج والتابعة للجهاز الإداري للدولة، تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، تخفيض دخول النوادي، تخفيض دخول المتاحف والإقامة في المصايف والمشاتي.

الحماية الاجتماعية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعاشات أصحاب المعاشات

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