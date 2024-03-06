الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إطلاق قوافل الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الأسمرات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إطلاق جمعية "حنان الدنيا" قوافل الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية من منطقة الأسمرات٧ بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري الرئيس الشرفي لجمعية حنان الدنيا.
 
ووزعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة 3600 كرتونة غدائية على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الأسمرات، حيث من المستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مستوى 19 محافظة.
 
يذكر أن جمعية "حنان الدنيا" سبق وأن أطلقت مبادرة "أفراحنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 19 محافظة.

نيفين القباج وزيرة التضامن محافظ القاهرة حنان الدنيا خالد عبد العال الأسمرات٧

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