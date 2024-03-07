الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القباج تفتتح مشروع تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعى

القباج
القباج

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، منذ قليل، الدورة التدريبية للرائدات الاجتماعيات ومشروع تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن أن المشروع سيتم تنفيذه في 7 محافظات كمرحلة أولى بعدد 49 رائدة، كما سيتم صرف حوافز مالية للرائدات وفقًا لعدد حالات الأسر المستفيدة من خدمات بنك ناصر.

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وأضافت أن البنك يستهدف دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مبادرة مستورة لمساعدتها ودمجها فى المجتمع وتمكينها اقتصاديًا، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، وذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب والمرأة ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكل جوانبها.

وأكدت أن البنك يعمل على تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية من خلال إتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي لهذه المشروعات، ومن خلال تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر، وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

نيفين القباج التضامن ناصر الاجتماعي حوافز مالية البنك وتمكين المرأة

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