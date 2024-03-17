اليوم.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

يشهد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتعزيز التعاون فى توفير الخدمات الطبية لغير القادرين وذلك بمقر المؤسسة بالتجمع.

وتعمل مؤسسة "حياة كريمة" على مستوى القطاع الصحي على ضمان تمتع جميع المواطنين بأنماط حياة صحية وتقديم الخدمات الطبية ورعاية الصحية لكل الفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر، وضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي للمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.

قوافل طبية شاملة

كما تحرص مؤسسة حياة كريمة على تنظيم قوافل طبية شاملة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والسكان، كما يسهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطن وعلاج الحالات الطبية في المستشفيات الجامعية، وكذلك في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، التى يتم توجيهها بشكل خاص للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية.

وتضم القوافل الطبية التخصصات الطبية في: الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.