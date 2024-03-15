الجمعة 15 مارس 2024
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مصر

"السبكى" لـ"الدستور": "رمضان بصحة لكل العيلة" تُحقق 25% من مستهدفها فى 5 أيام

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نتائج مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة منذ انطلاقها مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" نجحت في تحقيق مايقرب من 25% من مستهدفاتها خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان بالمحافظات، التي بدأت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المبادرة نجحت أيضًا في تحقيق 25% حتى الآن، من مستهدف الزيارات المنزلية لكبار السن وذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، حيث تستهدف مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة الوصول لـ 10،000 مستفيد من خلال الزيارات المنزلية وتأمين الرعاية الصحية الملائمة لهم.

توفير الرعاية الصحية الشاملة

ثمن الجهود الجادة والدؤوبة للفرق الطبية الذين يساهمون بجهودهم في إنجاح هذه المبادرة، موجهًا الشكر لكل من ساهم بجهده للوصول إلى تحقيق هذه النتائج المُرضية جدًا، مؤكدًا استمرار الحملة حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للوصول لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في توسيع نطاق المبادرات الصحية المبتكرة وهو ما يضمن تعزيز الصحة العامة للأفراد والمجتمع، ويُعزز الوعي بنمط الجسم الصحي السليم الذي يضمن حياة كريمة ويقلل من نسبة الإنفاق على الصحة من جيب المواطن.

بالانفوجراف.. الرعاية الصحية تستعرض خدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

وأشار إلى أن أهداف مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، تشمل هدفين رئيسيين، وهما تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة في المجتمع، وتعزيز ثقة منتفعي التأمين الصحي الشامل في خدمات هيئة الرعاية الصحية.

خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

وأشار إلى أن أبرز الخدمات التي تمت إضافتها لمبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في عامها الثالث، وتشمل تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في منازلهم «بالمجان»، فضلًا عن تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والإخصائيين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإحالة الحالات المرضية إلى المستويات الأعلى في الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة حال الاحتياج إليها، وتوفير عيادات متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة الفحص المختلفة؛ لتقديم خدمات المبادرة في محافظات إقليمي القناة والصعيد.

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الرعاية الصحية: مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف 105.000 منتفع بالتأمين الصحى الشامل

وكذلك إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، وعقد حملات توعوية وتوزيع كتيبات ومواد توعوية تثقيفية؛ لتعزيز الوعي حول الإرشادات الصحية السليمة؛ للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

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