"الصحة" تقدم نصائح لمرضى حساسية الصدر تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية، لمرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية.

جاءت نصائح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان كالتالي:

تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية التوجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص.

طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن جميع محافظات الجمهورية تتعرض اليوم الأحد 17 مارس، وحتى الثلاثاء المقبل لطقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، حيث حذرت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات الممكنة نتيجة حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح قوية وأمطار تصل نسبتها إلى 40%.

وبدورها أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد تستمر تأثيراتها حتى الثلاثاء المقبل 19 مارس، حيث ستشهد تلك الفترة انخفاضات في درجات الحرارة وتساقط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدن السواحل الشمالية ومناطق من الصحراء الغربية، مع نشاط في حركة الرياح على جنوب معظم محافظات الصعيد وبعض مناطق الصحراء الغربية.