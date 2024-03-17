المعاهد التعليمية: بروتوكول تعاون مع "حياة كريمة" للتكامل فى خدمات العلاج المجانى

وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والذي بموجبه ستتحمل مؤسسة حياة كريمة نفقات العلاج الخاصة بغير القادرين، والذين سيتم علاجهم بالمستشفيات والمعاهد التابعه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الهيئة العامة للمستشفيات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة، وممثلا عن مؤسسة حياة كريمة الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة.

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومؤسسة حياة كريمة والذي يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد تدخلات فاعلة نحو أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المناطق الأكثر إحتياجًا، وهو ما يعكس أهمية العمل تحت إطار المبادرات الرئاسية الهادفه لتحسين حياة المصريين من كافة الجوانب، وأهمها على الإطلاق الإهتمام بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب المصري، حيث يعمل القطاع الصحي على ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وتقديم الخدمات الطبية ورعاية الصحية لكافة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر، وضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي للمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.

المبادرات التنموية المختلفة

وبدوره صرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة بأن البروتوكول يهدف إلى بذل الجهود المشتركة لتحقيق أهداف العمل الخاصة بالمبادرات التنموية المختلفة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى الصحي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي للمواطنين في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف بأن البروتوكول يهدف لتحقيق التكامل مع الخدمات المقدمة في العلاج المجاني وعلى نفقة الدولة ومن خلال المشروع القومى لقوائم الإنتظار، على سبيل المثال علاج حالات السمنة المفرطة وجراحاتها، بالإضافة إلى التوسع في مناظير الجهاز الهضمي نظرًا لما تمثله من طفرة كبيرة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى، والتى تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك بالإضافة لحالات الجراحة العامة مثل عمليات المرارة والبواسير والفتق الأربي، والإستعداد الكامل لإجراء حالات الجراحات المتوسطة والكبرى، كما سيتم التوسع خلال الأشهر القليله المقبله في تقديم الخدمات الطبية الأخرى من خلال البروتوكول.

مكتب حياة كريمة

كما ينص البروتوكول على توزيع المرضى من مؤسسة حياة كريمة على المستشفيات والمعاهد التابعه للهيئة المقدمة للخدمة الصحية من خلال الغرفة المركزية بالهيئة، بما يناسب جاهزية المستشفيات والحالة الصحية للمريض، وسيتم إنشاء مكتب بمسمى " مكتب حياة كريمة " داخل كل وحدة تابعه للهيئة مدرجة ضمن البروتوكول، للتعامل مع المواطنين المحولين لتلقى الخدمة، وذلك تحت إشراف مكتب المبادرات الرئاسية برئاسة الهيئة.

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