موعد آذان المغرب فى اليوم التاسع من رمضان 2024

تصدر السؤال عن موعد اذان المغرب اليوم التاسع من رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة من قبل المسلمين الصائمين في مصر، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" موعد اذان المغرب بالإضافة إلى افضل مايقال قبل الاذان.



عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان



وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك 2024، سيكون عدد ساعات الصيام في اليوم التاسع من شهر رمضان، نحو 13 ساعة و33 دقيقة.



دعاء عند سماع الاذان



اللهم صلِّ علي محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.



موعد آذان المغرب اليوم



اذان المغرب اليوم 9 يوم رمضان سيكون في الساعة 6:06.



مواعيد الصلاة اليوم



الفجر 4:33

الشروق 6:00

الظهر 12:02

العصر 15:28

المغرب 18:06

العشاء 19:23



أفضل ما يقال قبل آذان المغرب



كما يمكن الدعاء على الإفطار قبل أذان المغرب بـ«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه»

اللّهُمَّ اجْعَل لي فيه هذا اليوم نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ».



ماذا يفعل المسلم قبل الآذان؟



يجب على المسلم أن يكثر من الدعاء قبل اذان المغرب، فيما ورد عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

