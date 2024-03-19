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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم التاسع من رمضان الثلاثاء 19-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء اليوم التاسع
دعاء اليوم التاسع من رمضان

دعاء اليوم التاسع من رمضان الثلاثاء 19-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل العالمي حاليا وذلك منذ انطلاق الشهر الفضيل ورغبة الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم في استجابة دعواتهم وتلبية احتياجات من الله سبحانه وتعالى.


دعاء اليوم التاسع من رمضان مكتوب الثلاثاء 19-3-2024

لا توجد صيغة معينة للدعاء حيث أن الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء الصادق بأي صيغة ومن خلال التقرير التالي يمكن معرفة بعض صيغ دعاء اليوم التاسع من رمضان مكتوب الثلاثاء 19-3-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح الاستعانة بها وهى كما يلي:-

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أدعية رمضان 2024 مكتوبة.. دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024

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أدعية رمضان 2024.. دعاء اليوم الرابع من الشهر الكريم

اللهم ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني ألا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. اللهم اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وأخطائي وضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

 

اللهم اجعل في هذا الشهر الفضيل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. فأنت على كل شيء قدير.. اللهم إن القلب امتلأ حديثا والقلب الدعاء.

 

اللهم في شهر رمضان أرزقني ما أريد وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرحا.. وهمومي سعادة.. وضيقي فرجا..  وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

 

أذكار الصباح اليوم

اللهم أنت ربي..لا إله إلا أنت.. عليك توكلت وانت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم إني أسألك الخير كله في هذا اليوم عاجله وآجله.

 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من سوء ما صنعت أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

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أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024

دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم انر قبر (اسم المتوفي) واجعله في نور دائم لا ينقطع.. واجعله في جنتك آمن مطمئنا.. يارب العالمين يارب أرحم الراحمين.. اللهم متعة بجنتك.. وبرد في قبره.. اللهم ارحمه وتجاوز عن خطاياه.

 

دعاء الإفطار في رمضان

اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت.. أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله.. اتبلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

 

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دعاء اليقين: سر الرزق الوفير 

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