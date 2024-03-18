الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ، وجاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسئوليات المكلفين بها، متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الطموحة وإرادتكم الحرة لتحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين.

أعاد الله هذه الذكرى الخالدة عليكم وعلى الوطن المفدى بكل الخير واليمن والبركات،

وكل عام وأنتم بخير،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث الفريق/ أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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