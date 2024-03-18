فلسطين: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن المرضى والنازحين بمجمع الشفاء

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، كما أنها مسؤولة عن حياة من يتم اعتقالهم منهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تماما عن أية خدمة وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت الخارجية أن المدنيين الفلسطينيين لا زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن كل ذلك يثبت أن الاولوية في الجهود الدولية والأمريكية المبذولة يجب ان تتركز على حماية المدنيين بجميع الأشكال وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال استهدافه لمجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى بقطاع غزة، ودخلت الآليات العسكرية إلى داخل المجمع، وقامت بعمليات تجريف في باحاته وسط إطلاق نار على المباني والنوافذ.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 31،726 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31،726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73،792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

واكدت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.