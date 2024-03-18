الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. ماذا يحدث بمجمع الشفاء؟ (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مجزرة جديدة، باقتحام مجمع الشفاء الطبي، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وزعم الاحتلال في مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، إن العملية التي نفذها في محيط مجمع الشفاء، اعتمدت على معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل قيادات حماس، واصفًا العملية بأنها "دقيقة".

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مبررات جيش الاحتلال لاقتحام مجمع الشفاء

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه “يواصل القيام بنشاط عملياتي محدد لإحباط الإرهاب في منطقة مستشفى الشفاء”.

وأضاف: “خلال الساعات القليلة الماضية رصدت القوات إطلاق نار إرهابيين باتجاههم من عدد من مباني المستشفيات. اشتبكت القوات مع الإرهابيين وعثرت على عدة إصابات”، حسب البيان المذكور.

الدبابات الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبي

وفرضت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حصارا نحو مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف في محيطه.

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وبحسب شهود عيان، يشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية، وقوات خاصة إسرائيلية، وسط قصف مدفعي وجوي وتبادل إطلاق نار لا يتوقف، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

فيما نقلت وكالة رويترز الامريكية، عن احد شهود العيان، قوله:" "فجأة بدأنا نسمع أصوات انفجارات وعدة تفجيرات، وسرعان ما بدأت الدبابات بالتدحرج، جاءت من الطريق الغربي واتجهت نحو الشفاء، ثم تزايدت أصوات إطلاق النار والانفجارات".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت باتجاه مجمع الشفاء وسط اشتباكات عنيفة جدا.

كما ذكرت مصادر صحفية أن مجمع الشفاء يتعرض لحصار مطبق وكل من يتحرك يتعرض لإطلاق النار واستهداف مباشر.

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وأفادت بأن الوضع في مجمع الشفاء صعب للغاية وهناك شهداء في ساحات مجمع الشفاء دون التمكن من الوصول إليهم، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال طلب عبر مكبرات الصوت من الموجودين في مستشفى الشفاء مغادرته.

محاصرة الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء

وحاصر جيش الاحتلال المئات من النازحين والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي، فيما أظهرت مشاهد نزوح عدد كبير من الأهالي من داخل مجمع الشفاء الطبي تزامنًا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاق النار والقذائف بمحيط المجمع.



الصحة في غزة تتهم الاحتلال بالقيام بمجزرة جديدة

فيما اتهمت وزارة الصحة في غزة جيش الاحتلال، تنفيذه مجزرة جديدة باقتحام مجمع الشفاء للمرة الثانية، بعد الاقتحام الأول في نوفمبر الماضي.

كما حملت الصحة بغزة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقالت في بيان: "ان ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الانسانية واتفاقية حنيف الرابعة.

وأشارت أنها حتى الوقت الحالي غير قادرة على حصر عدد الشهداء والمصابين، جراء مجزرة الشفاء الطبي، التي وقعت صباح اليوم.

حريق بمستشفى الشفاء الطبي

وفي أعقاب الغارة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن هناك الآن حريقًا مشتعلًا في أحد المباني.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اندلاع الحريق عند مدخل المجمع، مما تسبب في حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين في المستشفى.

وأضافت أن الاتصالات انقطعت، وأن الأشخاص محاصرون داخل وحدات الجراحة والطوارئ في أحد المباني.