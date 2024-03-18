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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن اعتقال 80 شخصا خلال مداهمته لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

 

وفي مؤتمر صحفي صباح الإثنين، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما زعم أنه "إطلاق نار إرهابي باتجاههم من عدد من مبانى المستشفيات"، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه “يواصل القيام بنشاط عملياتي محدد لإحباط الإرهاب في منطقة مستشفى الشفاء”.

وأضاف: “خلال الساعات القليلة الماضية رصدت القوات إطلاق نار إرهابيين باتجاههم من عدد من مباني المستشفيات. اشتبكت القوات مع الإرهابيين وعثرت على عدة إصابات”، حسب البيان المذكور.

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وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية حول أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء، قائلًا في بيان إن العملية "تعتمد على معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل كبار إرهابيي حماس". كما وصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها "دقيقة".

اندلاع حريق فى أحد مبانى مجمع الشفاء

وفي أعقاب الغارة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن هناك الآن حريقًا مشتعلًا في أحد المباني.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اندلاع الحريق عند مدخل المجمع، مما تسبب في حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين في المستشفى.

 وأضافت أن الاتصالات انقطعت، وأن الأشخاص محاصرون داخل وحدات الجراحة والطوارئ في أحد المباني.

 

وقالت الوزارة: “هناك شهداء، بينهم قتلى وجرحى، ومن المستحيل إنقاذ أحد بسبب كثافة إطلاق النار واستهداف كل من يقترب من النوافذ”، متهمة قوات الاحتلال بـ”جريمة أخرى بحق المؤسسات الصحية”.

الاحتلال مجمع الشفاء غزة اعتقال الصحة في غزة

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