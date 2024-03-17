قائد جيش الاحتلال: هاجمنا قادة من حماس خلال غارة على مخيم النصيرات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الاحتلال سيعيد سكان غزة إلى الحدود الشمالية فقط بعد استعادة الأمن الكامل، مردفًا: "ما زال أمامنا طريق طويل حتى تحقيق أهداف الحرب".

وأضاف هاليفي:" سنطبق كل قرار سيتخذ من المستوى السياسي وسنكون قادرين على استئناف القتال في كل مرحلة".

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، مهاجمة قادة في حركة حماس الاسبوع الماضي، خلال غارة مركبة ودقيقة على مخيم النصيرات، زاعمًا أن حركة حماس تسعى جاهدةً لإخفاء مصيرهم.



تابع:" ‏تعتبر هذه الغارة تعبيرًا عن قدرات الجيش على الوصول إلى أكثر الأماكن تعقيدًا في الوقت المناسب وبدقة عالية".

وأكد استمرار عدوان جنوده على كل الجبهات في غزة دون توقف، قائلًا: "نفاجئ العدو ونتعمق أكثر في غزة ونعاود الهجوم في الشمال".

وقال هاليفي:" نركز جهودنا في خان يونس بقوات احترافية وقتلنا العديد من المخربين، حيث نعمل على الوصول إلى الأماكن المختلفة وسنواصل العمل للوصول إلى القادة الكبار لحماس"، مؤكدًا الاستعداد الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية وفق قرارات المستوى السياسي.