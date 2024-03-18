الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

يحيى السنوار
يحيى السنوار

اتجه رئيس الموساد الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى قطر للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في غزة، قائلًا:" المفاوضات مع يحيي السنوار بشكل غير مباشر، لذا علينا خفض التوقعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحصل الوفد الإسرائيلي المتجه إلى قطر على تفويض من المجلس الوزاري المصغر لإجراء مفاوضات عامة، وسط معلومات حول السعي لتحويل مجرى المفاوضات لتكون مع رئيس حركة حماس يحيي السنوا بشكل مباشر، بدلًا من قيادات حماس في قطر، حسب القناة 12 العبرية.

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مفاوضات الهدنة في غزة بين القبول والرفض وصلاحيات وفد تل أبيب (فيديوجراف)

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسئول سياسي مطلع على المفاوضات، تأكيده أنه ستبدأ عملية طويلة ومعقدة من المفاوضات، موضحًا:" هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها مفاوضات فردية ومباشرة حول الاتفاق، علينا أن نفهم أن كل فاصلة تتغير في الاتفاق، أو كل كلمة، أو كل محتوى، ستستغرق وقتًا طويلًا جدًا لنقاشها والتفاوض حولها".

إسرائيل تتهم حماس بعرقلة المفاوضات

وتابع المصدر السياسي، معلقًا على عرقلة المفاوضات:" هناك حماس خارجية موجودة في قطر، وحماس داخلية موجودة في الأنفاق، ويستغرق نقل كل رسالة ما بين 24 و36 ساعة".

من جانبها نقلت  قناة إسرائيل اليوم، تأكيدات مجلس وزراء الحرب  مغادرة فريق إدارة المفاوضات بشأن صفقة التبادل برئاسة رئيس الموساد إلى قطر.

فيما أشارت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مسئول إسرائيلي، إلى أن مفاوضات صفقة الأسرى والهدنة ستكون "طويلة ومعقدة"، وتتجه لتكون مع زعيم حماس بغزة يحيى السنوار بشكل مباشر من أجل إنجازها دون وسطاء قيادات حماس في الخارج.

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