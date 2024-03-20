الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مصطفى شعبان يتصدر تريند "أكس" بالمعلم.. نهاية الحلقة 9 تثير الجدل

مسلسل المعلم لـ
مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

تصدر النجم مصطفى شعبان تريند موقع أكس "تويتر" سابقًا، بعد عرض الحلقة 9 من مسلسل المعلم بطولته هو سهر الصايغ بعد أحداث الحلقة التاسعة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

 نهاية مسلسل المعلم الحلقة 9 تثير الجدل

جاء ذلك نتيجة النهاية المشوقة التي وقفت عندها الحلقة 9 من مسلسل المعلم، ليزيد البحث عن الحلقة 10 ومشهد النهاية، حتى يتصدر شعبان تريند موقع تويتر.

تعرف على موعد إعادة مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة التاسعة

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، إذ يستيقظ حسن ابنه ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما"، خلال أحداث الحلقة التاسعة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ثم تظهر الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 9

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

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مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 10

من المقرر أن تعرض الحلقة 10 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة العاشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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