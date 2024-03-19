مسلسل المعلم ل "مصطفي شعبان" يستحوذ على تفاعل الجمهور (تحليل بيانات)

برز مسلسل المعلم كواحد من أبرز الأعمال الدرامية التي يبحث عنها الجمهور لقصته الشيقة وأدائه المميز، ويغوص المسلسل في عالم سوق السمك، حيث يتعرض عبدالعزيز مخيون، والد مصطفى شعبان، لمؤامرة مدبرة من تجار السمك، تُودي به خلف القضبان وتهدد بانهيار إمبراطوريته التجارية بينما يتحول الحال لمصطفى شعبان من ابن العز المدلل إلى شخص يبحث عن قوته وحقه في الوقت نفسه.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث المسلسل

وفي مواجهة هذا الظلم، ينطلق مصطفى شعبان في رحلة صعود ملحمية، مصممًا على كشف الخائن الذي تسبب في سقوط والده وسرقة ثروته، ووسط تشابك الأحداث، تدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك، مما يضفي أبعادًا إضافية على الصراع المحتدم حول عرش سوق السمك.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الثلاثاء، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات.

69% يغردون عن مسلسل المعلم

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريدات المعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الثلاثاء، والحديث عن مسلسل "المعلم"، وذلك بنسبة 69%، يليها التغريدات باللينكات والصور بنسبة 24%، ثم بنسبة متساوية التغريدات المكتوبة والردود على التغريدات بنسبة 4%.

"الإسماعيلية" الأكثر بحثًا عن مسلسل المعلم

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في العاشرة مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الأربع ساعات الماضية، جاءت محافظة الإسماعيلية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم السويس بموجب 94 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة مطروح بموجب 93 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة أسيوط بموجب 91 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الأقصر بموجب 90 عملية بحث في الدقيقة.

5 آلاف مغرد يتفاعلون مع 248 منشور عن مسلسل المعلم

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "المعلم"، وصل إلى حوالي 248 منشورًا، من 219 حساب، وتفاعل معه 5318 مغرد.

"السعودية" و"اليمن" تبحث عن مسلسل المعلم

ومن أكثر الدول العربية التي تبحث عن "المعلم"، مصر في المقدمة، تليها السعودية، اليمن، عمان، ليبيا، العراق.

وتفوقت نسبة بحث النساء على الرجال في البحث عن المسلسل، حيث كانت نسبة النساء 78% فيما كانت نسبة الرجال 22%.

مسلسل المعلم مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم على قناة "الحياة" في الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.