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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 9.. مصطفى شعبان يبدأ رحلة البحث عن "شنطة الفلوس"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 9.. تصدّرت الحلقة السابقة عمليات البحث عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت عما تُخطط له عائلة «المعلم شداد».

مصطفى شعبان يبدأ رحلة البحث عن “شنطة الفلوس”

وانتهت أحداث الحلقة 8 من مسلسل المعلم، بسرقة أموال مصطفى شعبان، قبل أن يصل بها إلى السويس للحصول على شحنة السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

استطاع المعلم "دقروم" سرقة شنطة الأموال بقيمة 100 ألف جنيه، من مصطفى شعبان، ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال.

وحين أعطاها لـ"عنتر" نجل المعلم شداد علت الصدمة الوجوه بعد فتحها وانتهت الحلقة الثامنة دون إيضاح ماذا وجدوا في الشنطة جعلهم يشعرون بالصدمة وانتهت الحلقة.

مسلسل المعلم الحلقة 9.. كيف يتصرف مصطفى شعبان بعد سرقة أمواله؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 8 قبل عرض اليوم

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9، المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقليين للمسلسل بشكل حصري، العديد من المشاهد المثيرة، وتغيّرًا كبيرًا في مجريات الأحداث.

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 9

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 9 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

مسلسل المعلم الحلقة 9.. ماذا بعد سرقة شنطة مصطفى شعبان؟

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أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل المعلم الحلقة 9.. كيف يتصرف مصطفى شعبان بعد سرقة أمواله؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 8 قبل عرض اليوم

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