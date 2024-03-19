مسلسل المعلم الحلقة 9.. ماذا بعد سرقة شنطة مصطفى شعبان؟

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي شاهدها الجمهور مساء أمس الإثنين، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، عند مفاجأة صادمة وشهدت خلالها العديد من الأحداث، أبرزها سرقة شنطة مصطفى شعبان، حيثُ استطاع المعلم "دقروم" سرقة شنطة الأموال بقيمة 100 ألف جنيه، من "شعبان"، ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال وهرب.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9

وحين ذهب "دقروم" بالشنطة وأعطاها لـ"عنتر" نجل المعلم شداد علت الصدمة الوجوه بعد فتحها وانتهت الحلقة الثامنة دون إيضاح ماذا وجدوا في الشنطة جعلهم يشعرون بالصدمة.

وتستكمل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9 بطولة مصطفى شعبان، صدمة المعلم شداد وعائلته بما وجدوه داخل شنطة مصطفى شعبان، كما تكشف لُعبة "شعبان" في إخفاء الأموال قبل سرقتها، وتبديلها من الشنطة التي كان يحملها.

ويتوقع جمهور ومتابعو مسلسل المعلم، اتساع حلقة الصراع بين مصطفى شعبان وعائلة المعلم شداد، وأيضًا كشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ"المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان الكبير أحمد سليم، والتي اشتدّ عليه المرض بالحلقة السابقة وتنبأ وفاته على فراشه.

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، مشاهدة الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء على قناة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 9

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 9 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.



مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة التاسعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.



مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.