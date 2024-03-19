مسلسل المعلم الحلقة 9.. كيف يتصرف مصطفى شعبان بعد سرقة أمواله؟

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، بدأت بذهاب "فاتن" إلى سهر الصايغ ووالدها، ويدها ملطّخة بالدماء وتصرخ: "أخويا دمه سال".

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 ، يقضي مصطفى شعبان على رجالة "المعلم شداد"، وينجح في الفرار منهم، بعد أنَّ عرض الأخير عليهم أموالًا طائلة للقضاء على "شعبان".

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8

وتنتقل احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 إلى ظهور المعلم "بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وهو قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، ويقول: "سامحيني يا أم دهب، اتجوزت عليكي وقهرتك في أخر أيامك.. بس والله النية كانت خير، مكنتش عايز أسيب بنتك في الدنيا لوحدها، قولت أجيب ليها أخ، علشان يسندها، بس ربك ليه تدابير، اللي جبناه علشان يسندنا هو اللي كسرنا"، لتقاطعه هاجر أحمد: "والنبي يابا ريح نفسك وقوم خد دوا الضغط بتاعك، وللا أقوم أجبلك الإسعاف"، ويرد المعلم بشر: "يا حبيبتي الدوا بتاع الزمن دا مبقاش يداوي.. انزلي هاتيلي عقد علشان أكتب ليكي المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك فيه".

تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8

وتتصاعد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8.. بإصرار "دهب" على نقل والدها للمستشفى بسيارة الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية خضاصة مع تدهور حالته الصحية، فيرد والدها (أحمد سليم): "لا أنا هموت هنا على فرشتي"، ثمَّ يُغمى عليه.

وتواصل احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بعودة "منعم" شقيق "دهب" من مصحة الإدمان، حيثُ يذهب إلى البيت ويطلب من شقيقته المال، بدلًا من أن يفضح والده بالحارة، لترده "دهب" بقولها: "أبوك بيموت جوه.. من صباحية ربنا وهو بيكلم الميتين، علشان خاطري يا منعم، والنبي خليك جنبي وانا هديك اللي انت عاوزه".

سهر الصايغ تطلب يد “دهب” لزوجها مصطفى شعبان

وتنتقل الأحداث إلى تلميح الفنانة سهر الصايغ خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، للنجمة هاجر أحمد التي تجسد دور دهب، برغبتها في تزويجها من زوجها المعلم مصطفى شعبان، بعدما علمت بأنها مريضة بسرطان في الدم.

كما تفاجئ المعلم رحومة، أحد كبار سوق الأتكة للسمك في مسلسل المعلم، بدعوى قضائية من المحكمة، رفعها أبنائه من أجل الحجر عليه وعلى أملاكه ومحل السمك الخاص به في الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم.

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سرقة شنطة مصطفى شعبان

كما استطاع المعلم "دقروم" سرقة شنطة الأموال بقيمة 100 ألف جنيه، من مصطفى شعبان، ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال.

وحين أعطاها لـ"عنتر" نجل المعلم شداد علت الصدمة الوجوه بعد فتحها وانتهت الحلقة الثامنة دون إيضاح ماذا وجدوا في الشنطة جعلهم يشعرون بالصدمة وانتهت الحلقة.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 9

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 9 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.



مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة التاسعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.



مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.