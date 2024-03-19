الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 8 قبل عرض اليوم

مسلسل المعلم للنجم
مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان

ينافس النجم مصطفى شعبان، خلال موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنانة سهر الصايغ.

مصطفى شعبان في صدارة التريند بعد النهاية المشوقة للحلقة 7 من المعلم

تفاصيل أحداث الحلقة 8

وبدأت أحداث مسلسل المعلم بذهاب "فاتن" إلى سهر الصايغ ووالدها، ويدها ملطّخة بالدماء وتصرخ قائلًة: "أخويا دمه سال"، بينما يقضي مصطفى شعبان على رجالة "المعلم شداد"، ويستطيع الفرار منهم، بعد أنَّ عرض الأخير عليهم أموالًا طائلة للقضاء على "شعبان".

وتنتقل الأحداث إلى ظهور المعلم "بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وهو قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، ويقول: "سامحيني يا أم دهب، اتجوزت عليكي وقهرتك في آخر أيامك.. بس والله النية كانت خير، مكنتش عايز أسيب بنتك في الدنيا لوحدها، قولت أجيب ليها أخ، علشان يسندها، بس ربك ليه تدابير، اللي جبناه علشان يسندنا هو اللي كسرنا"، 

وألمحت الفنانة سهر الصايغ خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، للنجمة هاجر أحمد التي تجسد دور دهب، برغبتها في تزويجها من زوجها المعلم مصطفى شعبان، بعدما علمت بأنها مريضة بسرطان في الدم.

كما تفاجئ المعلم رحومة، أحد كبار سوق الأتكة للسمك في مسلسل المعلم، بدعوى قضائية من المحكمة، رفعها أبنائه من أجل الحجر عليه وعلى أملاكه ومحل السمك الخاص به في الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم.

كما استطاع المعلم "دقروم" سرقة شنطة الأموال بقيمة 100 ألف جنيه، من مصطفى شعبان، ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال.

وحين أعطاها لـ"عنتر" نجل المعلم شداد علت الصدمة الوجوه بعد فتحها وانتهت الحلقة الثامنة دون إيضاح ماذا وجدوا في الشنطة جعلهم يشعرون بالصدمة وانتهت الحلقة.

 

 موعد عرض الحلقة 9

من المقرر أن تعرض الحلقة 9 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

قصة المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

 

أبطال المسلسل

يشارك عدد كبير من نجوم الفن فى بطولة العمل أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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