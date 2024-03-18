الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مصطفى شعبان في صدارة التريند بعد النهاية المشوقة للحلقة 7 من المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

دفعت النهاية المشوقة للحلقة السابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، إلى تصدره تريند موقع “إكس” "تويتر سابقًا" خلال الساعة الماضية، كما زاد معدل البحث عن المسلسل والتوقعات التي ستحدث خلال الحلقة الثامنة اليوم.

مصطفى شعبان في صدارة التريند بعد النهاية المشوقة للحلقة 7 من المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة السابعة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

تريند اكس

نهاية الحلقة السابعة من مسلسل المعلم

وكان مشهد النهاية، حين قرر شعبان السفر إلى السويس من أجل شحنة سمك بمبلغ 200 ألف جنيه، لسداد توريد السمك للمعلم شداد، الذي فرض على المعلم بشر غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد.

وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، وتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.

مسلسل المعلم الحلقة 7.. كيف سيطر المعلم شداد على سوق السمك؟

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي. 

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