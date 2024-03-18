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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 8.. سهر الصايغ تلمح لـ"دهب" برغبتها فى تزويجها لـ"مصطفى شعبان"

جريدة الدستور

ألمحت الفنانة سهر الصايغ خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، للنجمة هاجر أحمد التي تجسد دور دهب، برغبتها في تزويجها من زوجها المعلم مصطفى شعبان، بعدما علمت بأنها مريضة بسرطان في الدم.

مسلسل المعلم الحلقة 8

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهرت "زمزم" سهر الصايغ ومعها ابنه حسن ودهب، وقالت لها الأخيرة: "المعلم مظهرش؟ دا أنا قلقت عليه أووي واتصلت عليه بس هو مردش".

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لترد زمزم: "يااااه في وسط كل اللي إنتي فيه أفتكرتي المعلم وقلقتي عليه عشان تكلميه، أمي زمان كانت تقول العيون فضاحة، وكل شيء نعرف نداريه إلا المحبة يا دهب، وأنا مش هلاقي أعز منك للمعلم ولحسن ابني من بعدي يا عشرتي الحلوة يا صاحبة عمري".

ويقول حسن: "أنا موافق أن المعلم يتجوز دهب بشرط أنها تطلعني من المدرسة وسمعت ماما وهي بتقول لبابا كدة، وطالما ماما موافقة وأنا موافق يبقى بابا أكيد هيوافق، وأنا عايزة أقول لدهب إنها هتكون ماما الجديدة بتاعتي"، لترد عليهم دهب: "قصدكوا إيه بالكلام دا، بس يا حسن  أكيد ماما وبابا بيهزروا".

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مسلسل "المعلم" الحلقة 8.. مصطفى شعبان في فخ جديد لسرقة "شنطة الفلوس"

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

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