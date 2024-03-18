مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.. ملخص أحداث الحلقة 7

مسلسلات رمضان 2024..

يترقب جمهور ومتابعو مسلسلات رمضان 2024، مشاهدة مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن المارثون الرمضاني 2024.

مواعيد عرض مسلسل المعلم الحلقة 8

ويبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، إذ تصدّرت الحلقة السابقة محركات البحث ومواقعة التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ«تويتر»، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت ما يُخط إليه عائلة «المعلم شداد».

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ويستعرض "الدستور" ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7، حيثُ بدأت بعائلة المعلم شداد وهم يجتمعون يخططون للانتقام من مصطفى شعبان وقتله في السويس، ويقول منذر ريحانة: «الواد دا مش هيرجع من السويس حي، واللي هيقول غير كده هيزعل»، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

بداية انتقام

وتنتقل الأحداث إلى إرسال أحد أشخاص المعلم شداد إلى السويس لقتل «المعلم» ويقول شداد: «الواد ابن المعلم حامد دا رايح السويس يجيب سمك، لو رجع ببسراية واحدة من هناك قول على نفسك يا رحمن يا ريحم»، ويواصل منذر ريحانة: «ولو ليك سكة تخلص عليه نضيف نضيف ليك الحلاوة عندي»، ودفعت عائلة المعلم شداد مئات آلاف الجنيهات لقتل مصطفى شعبان.

وداع حزين

وظهر «شعبان» وهو يجهز ثمن شحنة السمك التي سيحصل عليها من السويس، بينما تُساعده زوجته التي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، في ارتداء ملابسة وعلى وجهها علامات الزعل، وينظر إليها «شعبان» ويقول: «حبوب زعلان ليه؟»، لترد عليه وتقول«زعلت ما زعلتش طول عمرك بتعمل اللي في راسك»، ليطمئنها «المعلم»: «متخافيش جوز شديد»، لترد: «مخافش عليك الزاي.. دا انت تحويشة العمر وابني البكري»، ويستمران في حديث قصير، حتى يتغزل فيها «شعبان»، حيثُ تخاف «الصايغ» عليه من السفر ويظهر ذلك على ملامحها.

تهديد وتطاول

وتتوالى الأحداث بتهديد «المعلم شداد» وابنه "منذر ريحانة»، مصطفى شعبان داخل شادر السمك، ويبدأ المشهد بالمعلم شداد هو يقول لـ«شعبان»: دماغك ناشفة وعجباني.. بدل ما نكسرها، تيجي طوع وتبقى من رجالتي وهحينك ياا»، ويقاطعه شعبان:«عطر لسانك بإسمي كده وقولها»، ليرد شداد: «يا معلم.. هضم عليا وتبقى من صبياني»، ويتستمر تهديد المعلم شداد لـ مصطفى شعبان، بينما يتركه شعبان متجاهلا كلامه، ويذهب للحصول على شحنة السمك من السويس.

هجوم عصابي

وتصاعدت الأحداث بنشوب معركة وتشاجر بالأيد بين مصطفى شعبان ورجالة المعلم شداد وابنه عنتر، وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، وتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8، المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقليين للمسلسل بشكل حصري.

هل ينجو مصطفى شعبان من فخّ «المعلم شداد»؟

يتوقع جمهور مسلسل المعلم، أن ينجو «مصطفى شعبان» من فخّ «المعلم شداد» الذي يخطط لقتله قبل أن يصل إلى سوق السمك بشحنة البضاعة التي سافر للحصول عليها من السويس. إذ تعرّض «شعبان» لهجوم عصابي من قبل رجالة «المعلم شداد»، وهو في طريقه للحصول على شحنة السمك، حيثُ بعد أن وقف «شعبان» في إحدى الاستراحات بالطريق، هجم عليه عدد من الأخاص بعدما راقبوه منذُ أن خرج من منزله، متجها إلى السويس، وعندما كان متواجدا بـ«الحمام» دخلوا عليه لقتله وسرقة «الشنطة» التي يتواجد بها ثمن شحنة السمك، ودارت بينهما معركة شرسة، لتنتهي الحلقة قبل أن تُظهر من نّجى منهما.

ويحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 السفر للسويس، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.