مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان يتعرّض لهجوم من عصابة «شداد»

تستكمل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بجولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ما انتهت عنده الحلقة السابعة بالأمس، إذ تعرّض "المعلم" مصطفى شعبان لهجوم عصابي من قبل رجالة «المعلم شداد»، والذي يُحاول قتله، قبل أن يصل بشحنة السمك من السويس.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 8

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 ذهب مصطفى شعبان إلى السفر للسويس، ضمن أحداث الحلقة السابقة، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 وأثناء سفره وبعد الوقوف في إحدى الاستراحات بالطريق، هجم عليه رجالة «المعلم شداد» بعدما راقبوه منذُ أن خرج من منزله، متجها إلى السويس، وعندما كان متواجدا بـ«الحمام» دخلوا عليه لقتله وسرقة «الشنطة» التي يتواجد بها ثمن شحنة السمك، وتدور بينهما معركة شرسة، لتنتهي الحلقة قبل أن تُظهر من نّجى منهما.

وتبدأ احداث مسلسل المعلم الحلقة 8 ، مساء اليوم، بمشهد مصطفى شعبان وهو يُحاول النجاة من رجالة «المعلم شداد»، بينما تتصاعد الأحداث داخل سوق السمك الذي ينتظر عودة «شعبان» بشحنة السمك من السويس.

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مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.