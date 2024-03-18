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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل المعلم الحلقة 8.. اعتداء وهروب ضمن أحداث حلقة اليوم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يترقب جمهور ومتابعو مسلسلات رمضان 2024، مشاهدة مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن المارثون الرمضاني 2024.

ويبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، إذ تصدّرت الحلقة السابقة محركات البحث ومواقعة التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ«تويتر»، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت ما يُخط إليه عائلة «المعلم شداد».

مسلسل المعلم

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8، المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقليين للمسلسل بشكل حصري، العديد من المشاهد المثيرة، وتغيّرًا كبيرًا في مجريات الأحداث.

 

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مسلسل المعلم الحلقة 8.. هل ينجو مصطفى شعبان من فخّ «المعلم شداد»؟

مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان يتعرّض لهجوم من عصابة «شداد»

هل ينجو مصطفى شعبان من فخّ «المعلم شداد»؟

يتوقع جمهور مسلسل المعلم، أن ينجو «مصطفى شعبان» من فخّ «المعلم شداد» الذي يخطط لقتله قبل أن يصل إلى سوق السمك بشحنة البضاعة التي سافر للحصول عليها من السويس. إذ تعرّض «شعبان» لهجوم عصابي من قبل رجالة «المعلم شداد»، وهو في طريقه للحصول على شحنة السمك، حيثُ بعد أن وقف «شعبان»  في إحدى الاستراحات بالطريق، هجم عليه عدد من الأشخاص بعدما راقبوه منذُ أن خرج من منزله، متجها إلى السويس، وعندما كان متواجدا بـ«الحمام» دخلوا عليه لقتله وسرقة «الشنطة» التي يتواجد بها ثمن شحنة السمك، ودارت بينهما معركة شرسة، لتنتهي الحلقة قبل أن تُظهر من نّجى منهما.

مسلسل المعلم

ويحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 السفر للسويس، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وكانت الحلقة السابقة، انتهت بنهاية مشوّقة، حيثُ نشبت معركة وتشاجر بالأيد بين مصطفى شعبان ورجالة المعلم شداد وابنه عنتر، وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، لتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.

مسلسل المعلم

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

 

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

 

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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