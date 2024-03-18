الإثنين 18 مارس 2024
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فن

مسلسل "المعلم" الحلقة 8.. مصطفى شعبان في فخ جديد لسرقة "شنطة الفلوس"

جريدة الدستور

مسلسل المعلم الحلقة 8.. استطاع المعلم "دقروم" سرقة 100 ألف جنيهًا، كانت داخل “شنطة”  بحوزة مصطفى شعبان.

ويعرض مسلسل “المعلم” على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن سباق دراما رمضان 2024.

تعرف على موعد عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 8

وقرر “شعبان” السفر إلى محافظة السويس، لجلب شحنة سمك لإنقاذ المعلم بشر، من الـ2 مليون جنيه غرامة التي فرضها عليه المعلم شداد، بعد تأخره عن توريد السمك، إلا أن “شداد” أرسل رجاله لسرقة شنطة الأموال.

ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال، واتصل بالمعلم شداد وقال له: "كان ماسك في الشنطة ومش عايز يسبها.. بس على مين ميعرفش إني حرامي قديم".

واستيقظ مصطفى شعبان وهو مفزوع ويردد: “الشنطة فين ؟”.

ولكن حين وصل المعلم “دوقروم” إلى المعلم شداد وإعطائه الشنطة، فتحها ابنه عنتر وعلت الصدمة على وجوه الجميع دون الإفصاح عما داخلها، لتنتهي الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة.

مسلسل المعلم الحلقة 8 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ويشارك الفنان مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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