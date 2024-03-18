الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 8.. تدهور حالة "المعلم بشر" الصحية

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تدهورت حالة "المعلم بشر" الصحية ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وذهبت "دهب" ابنته مسرعة إلى سهر الصايغ: "الحقيني أبويا بيموت"، ثمَّ يأتي "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانه، ومعه الطبيب ليكشف على المعلم بشر، والذي يخبرهم بدوره أنَّ أنَّه لابد من متابعة حالة المعلم بالمستشفى، قبل أن تطلب سهر الصايغ من الطبيب بأن تُتابع حالته بالبيت.

 

ويحاول "عنتر" (منذر ريحانة) طلب يد "دهب" ابنة المعلم بشر، لكنَّها ترد عليه: "شكرًا على جميلك يا معلم عنتر، والفلوس اللي دفعتها هتوصلك، وردي لرد الجميل بتاعك، وإن كنت بتفكر في حاجة تانية بلاشها"، وتتركه وتذهب إلى غرفة والدها.

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مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

 

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

 

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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