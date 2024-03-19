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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 9.. هل يُفارق "المعلم بشر" الحياة بعد تدهور حالته الصحية؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، الذي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث المشوّقة، أبرزها تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد سليم الذي يقوم بدور "المعلم بشر"، ودخوله في غيبوبة لساعات، قبل أن يأتي الطبيب ويقوم له بالإجراءات الطبية اللازمة.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 8

وظهر المعلم "بشر" ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 8، وهو قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، ويقول: "سامحيني يا أم دهب، اتجوزت عليكي وقهرتك في آخر أيامك.. بس والله النية كانت خير، مكنتش عايز أسيب بنتك في الدنيا لوحدها، قولت أجيب ليها أخ، علشان يسندها، بس ربك ليه تدابير، اللي جبناه علشان يسندنا هو اللي كسرنا"، لتقاطعه هاجر أحمد: "والنبي يابا ريح نفسك وقوم خد دوا الضغط بتاعك، وللا أقوم أجبلك الإسعاف"، ويرد المعلم بشر: "يا حبيبتي الدوا بتاع الزمن دا مبقاش يداوي.. انزلي هاتيلي عقد علشان أكتب ليكي المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك فيه".

وتصاعدت الأحداث بطلب "دهب" لأبيها بأن تأتي له بسيارة الإسعاف حتى يُعالج بالمستشفى، وذلك بعدما اشتد عليه التعب، ليرد والدها (أحمد سليم): "لا أنا هموت هنا على فرشتي"، ثمَّ يُغمى عليه.

 

مسلسل المعلم الحلقة 9.. كيف يتصرف مصطفى شعبان بعد سرقة أمواله؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 8 قبل عرض اليوم

 

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9

ومن المتوقع أن يحدث ضمن أحداث الحلقة 9  من مسلسل المعلم، المقرر عرضها، مساء اليوم الثلاثاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، تغيّرًا كبيرًا في مجريات المسلسل، وتكشف الحلقة آخر تطورات الحالة الصحية لـ"المعلم بشر".

 

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مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 9

مسلسل المعلم ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، ويُعرض مسلسل المعلم الحلقة 9 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " ملخص الحلقة 8 قبل عرض اليوم

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