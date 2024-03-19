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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 9 .. شكوك حول وفاة زوجة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 . 

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 9 

كان منها سرق منعم شقيقته دهب التي تجسد دورها الفنانة هاجر أحمد واكتشف والده أمره، بدأت القصة حين سقط المعلم بشر والدهما مغشيًا عليه، حتى أصبح راقدًا في سريره، وحين كانت دهب مشغولة بإعطاء والدها الدواء فتحت الدرج الخاص بها وأخرجت منه أموال حساب الأدوية، إلا أن شقيقها منعم الذي خرج من مصحة علاج الإدمان لاحظ أسورة ذهب تخص شقيقته.

وقام بسرقتها، إلا أن والده كشفه وأخبر دهب شقيقته لتقول له: "لا يا بابا دا أنا اللي قولتله يأخدها عشان يلمعها لأنها كانت مطفية"، ليؤكد لها والدها أن ما تقوله كذب وأنها تداري عليه فقط وهو يعرف ذلك.

كما عثر رجال المعلم عنتر الذي يجسد دوره الفنان منذ ريحانة على النجم مصطفى شعبان في ميناء السويس، وظهر مصطفى شعبان بعدما وصل إلى ميناء السويس وهو يقول: "ياااه كل شيء زي ما هو حال الميناء كأنه لسه إمبارح، الله يرحمك يا أبويا"، ليرد عليه صديقه هيثم: "لسه عاوز تحمل السمك بعد كل اللي حصلنا دا ما بلاش يا معلم بدل ما يترحموا علينا".

إلا أن شعبان يصمم على تحميل السمك، كي يسدد الغرامة التي فرضها المعلم شداد على المعلم بشر في السوق، نتيجة تأخره في توريد شحنة السمك الشهرية بقيمة 2 مليون جنيه.

ثم يظهر أحد رجال المعلم شداد وهو يقول: "لاقيته يا معلم، وهجيبهولك في كيس، ومش هيطلع بأي سمك من الميناء، أنت عارفني مبرحمش وهو وقع في إيد اللي مبيرحمش وأنت طلباتك أوامر يا معلم".

 

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مسلسل المعلم ملخص احداث الحلقة 9


انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم على مشهد مشوق، إذ يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما"، ثم تظهر الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

وانتهت الحلقة على ذلك المشهد، وفي الحلقات السابقة كانت سهر الصايغ اكتشفت إصابتها بسرطان في الدم، أخفت الأمر عن شعبان، وطلبت من دهب صديقتها التي تجسد دورها الفنانة هاجر أحمد أن تتزوج من شعبان وترعى ابنها حسن بعد وفاتها.

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