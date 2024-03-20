موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، إذ يستيقظ حسن ابنه ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما"، خلال أحداث الحلقة التاسعة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 9

ثم تظهر الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 9

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم عدة أحداث، كان منها سرق منعم شقيقته دهب التي تجسد دورها الفنانة هاجر أحمد واكتشف والده أمره، وقام بسرقتها، إلا أن والده كشفه وأخبر دهب شقيقته لتقول له: "لا يا بابا دا أنا اللي قولتله يأخدها عشان يلمعها لأنها كانت مطفية"، ليؤكد لها والدها أن ما تقوله كذب وأنها تداري عليه فقط وهو يعرف ذلك.

كما عثر رجال المعلم عنتر الذي يجسد دوره الفنان منذ ريحانة على النجم مصطفى شعبان في ميناء السويس، وظهر مصطفى شعبان بعدما وصل إلى ميناء السويس وهو يقول: "ياااه كل شيء زي ما هو حال الميناء كأنه لسه إمبارح، الله يرحمك يا أبويا"، ليرد عليه صديقه هيثم: "لسه عاوز تحمل السمك بعد كل اللي حصلنا دا ما بلاش يا معلم بدل ما يترحموا علينا".

إلا أن شعبان يصمم على تحميل السمك، كي يسدد الغرامة التي فرضها المعلم شداد على المعلم بشر في السوق، نتيجة تأخره في توريد شحنة السمك الشهرية بقيمة 2 مليون جنيه.

ثم يظهر أحد رجال المعلم شداد وهو يقول: "لاقيته يا معلم، وهجيبهولك في كيس، ومش هيطلع بأي سمك من الميناء، أنت عارفني مبرحمش وهو وقع في إيد اللي مبيرحمش وأنت طلباتك أوامر يا معلم".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 10

من المقرر أن تعرض الحلقة 10 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة العاشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.