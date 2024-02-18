الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية جان رامز فى "المعلم" (خاص)

جان رامز ومصطفى شعبان
جان رامز ومصطفى شعبان

يخوض الطفل جان رامز، السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، بتواجده ضمن أبطال العمل الفني المعلم، الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن تحت قيادة المخرج مرقس عادل.

وكشف الطفل رامز عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المعلم"، حيث سيجسد دور ابن الفنان مصطفى شعبان الذي سيكون تاجر سمك خلال أحداث مسلسل "المعلم" ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وقال "رامز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا لقيت الشركه كلمتني روحت مضيت، وكل اللي أقدر أقوله إن فعلًا المسلسل فيه مفاجأت حلوه كتيرة ومختلفة"، مضيفًا: "سعيد جدًا بالعمل مع الاستاذ الكبير مصطفى شعبان ضمن أحداث العمل الفني المعلم، وأتمنى أنه يكون فاتحة خير علينا جميعًا".

قصة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

تتصاعد أحداث مسلسل "المعلم"، حيث يقع والد الفنان مصطفى شعبان في أزمة مالية؛ بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسبب له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن، بشتي الطرق.

مسلسل المعلم 

أبطال وصناع مسلسل المعلم 

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

مسلسل المعلم 

ويجمع "المعلم" بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان للعام الثاني على التوالي في دراما رمضان بعد مسلسل "بابا المجال" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2023.

تفاصيل شخصية سهر الصايغ أمام مصطفى شعبان في المعلم

مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال المعلم لـ مصطفى شعبان

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