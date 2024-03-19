الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 9.. رجال شداد يعثرون على مصطفى شعبان في ميناء السويس

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

عثر رجال المعلم شداد الذي يجسد دوره الفنانة منذ رياحانة على النجم مصطفى شعبان بطل مسلسل المعلم عليه في ميناء السويس، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 9

وظهر مصطفى شعبان بعدما وصل إلى ميناء السويس وهو يقول: "ياااه كل شيء زي ما هو حال المينا كأنه لسه إمبارح، الله يرحمك يا أبويا"، ليرد عليه صديقه هيثم: "لسه عاوز تحمل السمك بعد كل اللي حصلنا دا ما بلاش يا معلم بدل ما يترحموا علينا".

إلا أن شعبان يصمم على تحميل السمك، كي يسدد الغرامة التي فرضها المعلم شداد على المعلم بشر في السوق، نتيجة تأخره في توريد شحنة السمك الشهرية بقيمة 2 مليون جنيه.

ثم يظهر أحد رجال المعلم شداد وهو يقول: "لاقيته يا معلم، وهجيبهولك في كيس، ومش هيطلع بأي سمك من المينا، أنت عارفني مبرحمش وهو وقع في إيد اللي مبيرحمش وأنت طلباتك أوامر يا معلم".

 

مسلسل المعلم الحلقة 9| مفاجآت عديدة منتظرة.. ماذا يحدث لـ"مصطفى شعبان" و"المعلم بشر"؟

 

قصة مسلسل المعلم 


وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات. 

 

أبطال مسلسل المعلم 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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