مسلسل المعلم الحلقة 9| مفاجآت عديدة منتظرة.. ماذا يحدث لـ"مصطفى شعبان" و"المعلم بشر"؟

تواصل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ما انتهت عنده الحلقة الثامنة بالأمس، إذ سُرقت أموال "المعلم" من قبل رجالة «المعلم شداد»، ولكن تنتهي الحلقة على مفاجأة، حيث يتضح أن شنطة شعبان فارغة وقد بدّلها قبل أن يسرقها العصابة.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة التاسعة

وتبدأ أحداث مسلسل المعلم الحلقة التاسعة، اليوم الثلاثاء، باتساع حلقة الصراع بين مصطفى شعبان، ومنذر ريحانة، بينما تكشف الحلقةآخر تجورات الحالة الصحية للمعلم «بشر» بعدما تدهورت حالته بالحلقة السابقة، وتنبأ وفاته على فراشه، كما تتصاعد الأحداث بمواصلة مصطفى شعبان، السفر إلى السويس، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9، المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقليين للمسلسل بشكل حصري، العديد من المفاجآت.

اقرأ ايضا

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 9

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 9 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة التاسعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.