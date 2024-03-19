مسلسل المعلم الحلقة 9.. نزيف سهر الصايغ وشكوك حول وفاتها

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم على مشهد مشوق، إذ يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما"، خلال الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

وظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

وانتهت الحلقة على ذلك المشهد، وفي الحلقات السابقة كانت سهر الصايغ اكتشفت إصابتها بسرطان في الدم، أخفت الأمر عن شعبان، وطلبت من دهب صديقتها التي تجسد دورها الفنانة هاجر أحمد أن تتزوج من شعبان وترعى ابنها حسن بعد وفاتها.

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.