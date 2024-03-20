تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 10 رمضان 2024 في مصر عيار 21 خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد سعر الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر

وقد صعد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 20 مارس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخرصعود سجله، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا أمس الثلاثاء بقيمة 120 جنيهًا.

وصعد سعر الذهب عيار 21، اليوم الاربعاء 20 مارس 2024، عند 3050 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2671.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

لمن يرغب في معرفة سعر الذهب عيار 24، فقد سجل اليوم الاربعاء 20 مارس 3485.75 للبيع، وللشراء سجل 3428.5 .

سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم االاربعاء 20 مارس 2024، نحو 24400 جنيه.

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3485.75 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3050 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2614 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2033 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم 3050 جنيه مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الاربعاء

وعالميًا، فقد تراجع سعر الذهب اليوم، الاربعاء 20 مارس 2024، عند إلى 2156.67 دولار للأوقية.