سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 20-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-3-2024 بالجنيه المصري والدولار في الأسواق المحلية والعالمية وذلك من قبل الملايين الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس للحفاظ على قيمتها لكونه دعاء إدخاري مضمون بالإضافة إلى المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-3-2024

يمكن متابعة تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-3-2024 بالجنيه المصري والدولار من خلال موقع الدستور الإلكتروني، ضمن النشرة الخدمية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم وجاءت الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-



سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3485.75 جنيه.

الشراء 3428.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3195.25 جنيه.

الشراء 3142.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3050 جنيها.

الشراء 3000 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2614.25 جنيه.

الشراء 2571.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 24400 جنيه.

الشراء 24000 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.



سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2158$.

الشراء 2157$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تتراوح مصنعية الذهب في مصر وفقا لاختلاف الأعيرة الذهبية ومن محل صاغة للآخر وفقا لجودة المصنعية في المشغولات الذهبية، حيث حددت الهيئة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصنعية والدمغة والضريبة على جرام الذهب كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب عيار 24 تتراوح من 40 إلى 50 جنيها.

مصنعية جرام الذهب عيار 21 تتراوح من 70 إلى 90 جنيها.

مصنعية جرام الذهب عيار 18 تتراوح من 10 إلى 130 جنيها.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجلت اونصة الذهب BTC والتي تزن 31.1 جرام في مصر نحو 121370 جنيها وترد 26 من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية.

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