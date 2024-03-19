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تحقيقات ومتابعات

استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر من النتائج البحثية ذات الرواج الكبير عبر محرك “جوجل” حيث يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر في ظل ترقب الكثير ما سيحدث في اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يشهد استقرارا خلال التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وواصلت أسعار الذهب تحركها اليوم، مسجلة تغيرات طفيفة في مستويات الأسعار حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أخر تحديث له 3035 جنيه بدون اضافة سعر المصنعية حيث تخطى عيار 21 حاجز الـ 3000 جنيه أمس بعدما كان قد أستقر لفترة امتدت لنحو أسبوعين أقل من هذا الحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4689 جنيه وهو أنقى أنواع الذهب حيث يتكون من نسبة 9999% من الذهب وبالتالي فهو الأغلى سعرا ويتوافر منه السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما بالنسبة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، فقد استقر عند حوالي 2601 جنيه بدون اضافة سعر المصنعية.

سعر جنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 24280 جنيها بدون المصنعية حيث يتكون العملة الذهبية بفئة الجنيه من 8 جرامات عيار 21 وهو يتغير بتغير سعر الذهب بشكل لحظي، كمايتوافر منه فئة 5 جنيه ذهب بوزن 40 جرام ويتوافر أيضا قطعة بفئة ربع ونصف جنيه.

سعر الذهب عالميا 

وشهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية تراجعا خلال جلسة أمس، حيث وصل سعر الذهب إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 2146 دولار للأونصة، مقارنة بافتتاح الجلسة عند 2156 دولار ويأتي هذا التراجع بعد هبوط الذهب بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث استمر في التباعد عن أعلى مستوى له الذي سجله في 8 مارس عند 2195 دولار للأونصة.

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كما أظهرت البيانات الصادرة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل قوي في فبراير، بالإضافة إلى زيادة في أسعار المنتجين، وخاصةً في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، مما يشير إلى استقرار التضخم الأمريكي بشكل أكبر من التوقعات.

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