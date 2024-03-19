سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار في مصر

نعرض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالجنيه المصري والدولار في مصر والذي يحظى على نسب عالية من المشاهدة من قبل الملايين من الراغبين في استثمار مدخراتهم والمقبلين على الزواج حيث تشهد أسعار المعدن النفيس تراجع خلال تعاملات الأسبوع في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالجنيه المصري والدولار في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالجنيه المصري والدولار ف مصر تراجع بقيمة 6% بما يعادل نحو 190 جنيه خلال تعاملات الأسبوع في الأسواق المصري في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 1% بفعل تراجع التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.

وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 23 دولار حيث سجلت نحو 2156 دولارا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2980 جنيه حيث يسجل سوق الصاغة المصري هدوء خلال شهر رمضان المبارك بفعل التدفقات الدولارية لدي البنك المركزي المصري مما أدى إلى استقرار سعر الصرف مع عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستوياتها الطبيعية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 3371.5 جنيه.

الشراء 3342.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 3090.5 جنيه.

الشراء 3064.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2950 جنيه.

الشراء 2925 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2528.5 جنيه.

الشراء 2507.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1966.75 جنيه.

الشراء 1950 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 23600 جنيه.

الشراء 23400 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر اونصة الذهب في الصاغة

البيع 2164$.

الشراء 2163$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف قيمة مصنعية الذهب في الصاغة المصرية وفقا لاختلاف الأعيرة وجودة المصنعية في المشغولات الذهبية لذلك يضع كل محل صاغة مصنعية مختلفة ووفقا لمصلحة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فإن المصنعية تتراوح من 50 إلى 130 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

جاء سعر جرام الذهب BTC في مصر نحو 26665 جنيه ويرد 20 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند عدم فتح الغلاف و10 جنيهات في حالة فتح الغلاف.

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