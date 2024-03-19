الصويا بـ29000 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 13500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12300 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “تركى”: 12300 جنيه.

الصويا ب29000 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الذرة اليوم

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 2700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة الصفراء: 16000 جنيه، وسجل سعر سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، كما سجل كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15000 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا محلى 44%: 28700 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 29700 جنيه، في حين بلغ كسب صويا مستورد:29700 جنيه

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38400 جنيه ارضه، وصويا فول فات ” محلى ”: 37300جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 2000 جنيه، فيما سجل جيلوتين ” مستورد ”: 44450 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين محلى: 43000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 11700 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة:12600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن اعلاف بادى 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24925 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24825 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23100 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23200 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 20500 جنيه.