أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024 بعد زيادة الافراجات عن الأعلاف

مع زيادة الأفراجات الجمركية للأعلاف خلال الفترة الماضية، بحث الكثير من المواطنون عن أسعار الكتاكيت حيث سجلت أسعارها ارتفاع طفيف في عدد من الجنيهات، حيث سجلت أسعارها أمس 30 جنيه للكتكوت عمر يوم، مقابل أسعارها اليوم والتي سجلت أسعارها 32 جنيه للكتكوت عمر يوم.

بعد زيادة الافراجات عن الأعلاف.. أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 29 جنيه و 32 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 26 جنيه و 26.25 جنيه

كتكوت ساسوعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل11 جنيه و 12 جنيه

كتكوت ساسو بيورعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 12 جنيه و 13 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 7.5 جنيه و 8.5 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 9 جنيه و 10 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل11 جنيه و 12 جنيه

كتكوت روزي بيورعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل13 جنيه و 14 جنيه

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين 18 مارس 2024

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 14 جنيه و 15 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 44 جنيه و 45 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 37.50 جنيه و 38.25 جنيه.

أسعار العلف بادي اليوم الأثنين 18 مارس 2024