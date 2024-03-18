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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024 بعد زيادة الافراجات عن الأعلاف

كتاكيت
كتاكيت

مع زيادة الأفراجات الجمركية للأعلاف خلال الفترة الماضية، بحث الكثير من المواطنون عن أسعار الكتاكيت حيث سجلت أسعارها ارتفاع طفيف في عدد من الجنيهات، حيث سجلت أسعارها أمس 30 جنيه للكتكوت عمر يوم، مقابل أسعارها اليوم والتي سجلت أسعارها 32 جنيه للكتكوت عمر يوم.

بعد زيادة الافراجات عن الأعلاف.. أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024 

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024

  • سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 29 جنيه و  32 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 26 جنيه  و 26.25 جنيه
  • كتكوت ساسوعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل11 جنيه  و 12 جنيه
  • كتكوت ساسو بيورعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 12 جنيه و  13 جنيه
  • كتكوت بلدي حر عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 7.5 جنيه و  8.5 جنيه
  • كتكوت هجين عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 9 جنيه    و 10 جنيه
  • كتكوت جيل ثاني عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل11 جنيه  و 12 جنيه
  • كتكوت روزي بيورعمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل13 جنيه  و 14 جنيه

أسعار كتكوت البط  اليوم الأثنين 18 مارس 2024

  • كتكوت بط فرنساوي عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 14 جنيه و  15 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي  عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 44 جنيه و  45 جنيه
  • كتكوت بط مولارد عمر يوم خلال تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 37.50 جنيه و 38.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-3-2024 بعد الافراجات الجمركية

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار العلف بادي اليوم الأثنين 18 مارس 2024 

  • سجلت أسعار العلف بادي  اليوم الأثنين 26000 جنيه للطن.
  • علف نامي اليوم الأثنين 25700  جنيه للطن.
  • علف ناهي اليوم الأثنين 25600  جنيه للطن.
  • علف بادي نامي اليوم الأثنين25000 جنيه للطن.
  • علف بياض 14 اليوم الأثنين22700 جنيه للطن.
  • علف بياض 16 اليوم الأثنين23200 جنيه للطن.
  • علف بياض 18 اليوم الأثنين  23500 جنيه للطن.
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