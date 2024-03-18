الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية بعرض اسعار الفراخ والبيض في اليوم الثامن من شهر رمضان لرصد مدى استقرار الأسعار أم ارتفاعها نظرًا لارتفاعات المواسم التي تشهدها السلع الغذائية بشكل دائم.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 في بورصة الدواجن اليوم الثامن  من رمضان 2024.

 

أسعار الفراخ اليوم 

 

زاد سعر الفراخ البيضاء لـ  100 جنيه

استقر سعر الفراخ الساسو 112 جنيها  

وكذلك سعر أمهات بيضاء 83 جنيها   

سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيها   

سعر كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه 

سعر كتكوت ساسو 12 جنيها  

سعر كتكوت ساسو بيور 13 جنيها

سعر كتكوت بلدي 8.50 جنيه

سعر كتكوت هجين  10 جنيهات

 

اسعار البيض اليوم 

 

ارتفع سعر بيض أبيض لـ 150 جنيها

ارتفع سعر بيض أحمر لـ 151 جنيها

ارتفع سعر بيض بلدي لـ 160 جنيها

الطماطم بـ5 جنيهات والبطاطس بـ10.5.. أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 17-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار البط اليوم 

 

استقر سعر بط بلدى بـ 140 جنيها

استقر سعر بط مسكوفى بـ  130 جنيها

استقر سعر بط مولار 100 جنيه 

استقر سعر بط فرنساوى 95 جنيها

زاد سعر بط البغال لـ 125 جنيها

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد  39 جنيها لأقل سعر 43 جنيها لأعلى سعر 

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 30 جنيها لأقل سعر 33 جنيها لأعلى سعر

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها لأقل سعر 25 جنيها لأعلى سعر 

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها لأقل سعر 15.50 جنيه لأعلى سعر. 

 

أسعار الأعلاف اليوم 

انخفض سعر علف بادي 23% لـ  26،000 جنيه

انخفض سعر علف نامي 21% لـ  25،950 جنيها

انخفض سعر علف ناهي 19% لـ  25،850 جنيها

انخفض سعر علف بادي نامي 21،5% لـ  24،450 جنيها

انخفض سعر علف بيض انتاجي 16% لـ   20،200 جنيه

انخفض سعر علف بيض انتاجي 18% لـ   21،300 جنيه

 

إقرأ أيضا 

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 17-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024 في الأسواق المصرية

 

txt

الطن عريض الحبة بـ28700 جنيه.. استقرار أسعار الأرز فى الأسواق

txt

الذرة الأوكرانى بـ12500جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم اسعار الدواجن البيضاء اليوم سعر البيض البلدي اليوم سعر البيض الابيض اليوم سعر البيض الاحمر اليوم اسعار الدواجن سعر الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم أسعار الفراخ البيضاء اسعار بورصة الدواجن اليوم انخفاض أسعار الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. الاحتلال يقتحم قريتى أبو أنجيم وحرملة شرق بيت لحم

هل تراجعت الولايات المتحدة عن تحدى إسرائيل داخل مجلس الأمن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد