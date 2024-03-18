ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية بعرض اسعار الفراخ والبيض في اليوم الثامن من شهر رمضان لرصد مدى استقرار الأسعار أم ارتفاعها نظرًا لارتفاعات المواسم التي تشهدها السلع الغذائية بشكل دائم.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 في بورصة الدواجن اليوم الثامن من رمضان 2024.

أسعار الفراخ اليوم

زاد سعر الفراخ البيضاء لـ 100 جنيه

استقر سعر الفراخ الساسو 112 جنيها

وكذلك سعر أمهات بيضاء 83 جنيها

سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيها

سعر كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه

سعر كتكوت ساسو 12 جنيها

سعر كتكوت ساسو بيور 13 جنيها

سعر كتكوت بلدي 8.50 جنيه

سعر كتكوت هجين 10 جنيهات

اسعار البيض اليوم

ارتفع سعر بيض أبيض لـ 150 جنيها

ارتفع سعر بيض أحمر لـ 151 جنيها

ارتفع سعر بيض بلدي لـ 160 جنيها

أسعار البط اليوم

استقر سعر بط بلدى بـ 140 جنيها

استقر سعر بط مسكوفى بـ 130 جنيها

استقر سعر بط مولار 100 جنيه

استقر سعر بط فرنساوى 95 جنيها

زاد سعر بط البغال لـ 125 جنيها

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 39 جنيها لأقل سعر 43 جنيها لأعلى سعر

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 30 جنيها لأقل سعر 33 جنيها لأعلى سعر

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها لأقل سعر 25 جنيها لأعلى سعر

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها لأقل سعر 15.50 جنيه لأعلى سعر.

أسعار الأعلاف اليوم

انخفض سعر علف بادي 23% لـ 26،000 جنيه

انخفض سعر علف نامي 21% لـ 25،950 جنيها

انخفض سعر علف ناهي 19% لـ 25،850 جنيها

انخفض سعر علف بادي نامي 21،5% لـ 24،450 جنيها

انخفض سعر علف بيض انتاجي 16% لـ 20،200 جنيه

انخفض سعر علف بيض انتاجي 18% لـ 21،300 جنيه

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