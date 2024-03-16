يبحث عدد كبير من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم عن أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024 حيث شهدت أسعار الدواجن استقرار في الأسواق المحلية عقب توافر الأعلاف الداجنة منذ الإفراج الجمركي بسبب السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

يرغب قطاع عريض من ربات البيوت في معرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024 في الأسواق المصرية خلال شهر رمضان المبارك والتي تشهد استقرار ملحوظ خلال الأيام الماضية حيث سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المتوسط نحو 106 جنيهات، كما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 127 جنيهًا.

وسجل سعر الفراخ الساسو يتراوح ما بين 114 إلى 115 جنيهًا للكيلو، وتصل الفراخ للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 83 جنيهًا للكيلو وتراوحت أسعار البانيه اليوم من 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف اليوم السبت 16 مارس 2024

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر الطن نحو 13 ألفًا و500 جنيه وفقًا لبورصة الدواجن.

- سجل سعر طن علف الصويا 44% استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل نحو 28 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 16 مارس اليوم السبت 16 مارس 2024

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي مشعر اليوم نحو 8 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت البلدي هجين عالي نحو 9.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الفيومي والروزي نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت جيل تاني نحو 12.5 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الساسو جيل أول لذلك جنيها.

أسعار البيض اليوم السبت 16 مارس 2024

– سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 131 جنيها في البورصة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

– حقق سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 132 جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ سعر 145 جنيهًا.

– وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في البورصة نحو 142 جنيهًا، لتصل للمستهلك بـ سعر 160 جنيهًا.

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