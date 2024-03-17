أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 17-3-2024 فى بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ تباين سعري خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء، بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو، وذلك في بورصة الدواجن الرئيسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 17-3-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء: 100 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن الساسو: 112 جنيها.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 83 جنيها.

أمهات هبرد كبير: 83 جنيها.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الفراخ خلال الفترة الماضية أرجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى انتشار مرض وبائي تسبب في زيادة نسبة الدواجن النافقة، موضحًا سعيهم إلى إنتاج لقاح خاص للوباء الذي أصاب الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 30 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 12 جنيها.

كتكوت ساسو بيور:13 جنيها.

كتكوت بلدي : 8.50 جنيه.

كتكوت هجين: 10 جنيهات

الوطنية: 30 جنيهات.

الوادي: 29 جنيها.

نيوهوب: 30 جنيها.

الفيروز: 29 جنيها.

مكه المكرمة :30 جنيها.

رواد النيل: 29 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الأحد، ارتفاع جديد في الأسعار داخل المزرعة، وترتفع عدة جنيهات أخرى حتى تصل إلى المستهلك: