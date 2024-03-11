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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-3-2024 بعد الافراجات الجمركية

الكتاكيت
الكتاكيت

مع بداية التعاملات الصباحية في أول أيام رمضان، بحث الكثير من المهتمين بتربية الكتاكيت عن أسعارها، حيث سجلت أسعاها تراجعا ملحوظا اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن،  خاصة مع زيادة الافراجات عن الأعلاف فقد شهدت أسعار الكتاكيت تراجع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية.

 أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-3-2024 بعد الافراجات الجمركية

وقد تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ حيث سجات أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 31 جنية مقابل أسعار أمس والتي سجلت أسعارها 39 جنية للكتكوت عمر يوم.

وتقدم “الدستور” إلي متابعهيا أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين داخل بورصة الدواجن، في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11 -3-2024 

  • سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات  عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 29 جنيه و 31 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20 جنيه و 20.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 11 جنيه  و12 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 12 جنيه  و13 جنيه.
  • كتكوت بلدي حر عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين7.5 جنيه و8.5 جنيه.
  • سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 9 جنيه و 10 جنيه.
  • كتكوت جيل ثاني عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين11 جنيه و 12 جنيه.
  • كتكوت روزي بيور عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 13 جنيه  و14 جنيه.

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  • سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي  عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 14 جنيه  و15 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي  عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين44 جنيه و 45 جنيه
  • سجلت أسعار  كتكوت بط مولارد  عمر يوم  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 36.00 جنيه و36.75 جنيه
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