ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن 10-3-2024

شهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في أسعار الدواجن يوم الأحد، حيث سجلت أسعارها والأنواع الأخرى زيادة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل من بينها الطلب العالي على الدواجن، وارتفاع تكاليف الإنتاج، من المتوقع أن أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، حيث أن أرتفاع الأسعار نتيجة إلي دخول الدورات الحالية فترة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وشهدت أسعار الدواجن أرتفاع ملحوظ اليوم حيث سجلت الأسعار ارتفاع 5 جنيهات في الكيلو، حيث سجلت الأسعار اليوم 106 جنيه لليكلو مقابل أسعار أمس حيث سجلت 101 جنيه.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 10 مارس حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن لتسجل أسعار سعر تراوح مابين 105 جنيه و106 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت حيث سجلت سعر 101جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الأحد

استقرات أسعار لحم الفراخ الساسواليوم الأحد عند 110 جنيهات و 111 جنيها، بينما استقرت أسعار لحم الفراخ البلدي لتسجل سعر 81 جنيه ، وجاءت أسعار لحم أمهات أبيض 81 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار البانيه اليوم الأحد لتسجل ما بين 215 حتى 225 جنيها

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح اليوم الأحد بين 205 و225 جنيها.

تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الأحد للمستهلك بين 120 حتى 125 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم الأحد سعر123 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأحد 2024

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 151 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين بـ155، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، تصل للمستهلكين بـ160، وقد تزيد قليلًا بحسب المنطقة.

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