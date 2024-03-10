"القوة الشرائية" وراء ارتفاع أسعار الدواجن.. وتراجع 20% خلال أيام

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة، إن سوق الدواجن تشهد قفزة غير مسبوقة في الأسعار، وذلك نتيجة لزيادة القوة الشرائية، حيث إن المتحكم في سعر الدواجن هو العرض والطلب، فهي سلعة لا يمكن تخزينها.

وأوضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق ستشهد تراجعًا في أسعار الدواجن قد يصل ما بين 15% و20% خلال منتصف شهر رمضان، نتيجة إلى أن الدورات تحتاج إلى 45 يومًا حتى يتم طرحها في الأسواق، وأن المعروض الآن في الأسواق خلال الدورات التي كان بها ارتفاع في أسعار الأعلاف.

وأشار السيد إلى أن سوق الأعلاف شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تراجع من 32 ألف جنيه إلى 28 ألفًا، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سوف يسهم في ضبط الأسواق خلال الدورات المقبلة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن أسعار الدواجن سوف تصل إلى 85 جنيهًا في المزرعة خلال أيام ولكن بشكل تدريجي، حتى تصل إلى السعر العادل والمناسب للمستهلك والمنتج.

وأشار سامح السيد إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي تواجهها مصر، يعتبر قطاع الدواجن من بين القطاعات الزراعية الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات السكان وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد.

ولفت إلى أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في إنتاج الدواجن على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعتبر واحدة من أكبر منتجي الدواجن في المنطقة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الزيادة في الإنتاج، إلا أن مصر لم تقتصر على كمية الدواجن فقط، بل ركزت أيضًا على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية والرعاية الصحية للدواجن، ونجحت مصر في توفير منتجات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.