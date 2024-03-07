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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

البيض
البيض

مع بداية  التعاملات الصباحية شهدت أسعار البيض تراجعا ملحوظا، حيث تراجعت الأسعار عدة جنيهات، لتسجل اليوم الخميس 142 جنيها مقابل أسعار أمس 145 جنيها، والبيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار البيض في بورصة الدواجن وفي بورصة الشركات في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7 مارس 2024.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 7 مارس 2024 

تراجع أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس 7مارس 2024، حيث سجلت أسعارها ما بين  140 جنيها و143 جنيها، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 145 جنيها، مع مراعاة إضافة 10 جنيهات على طبق البيض ليصل إلى المستهلك بسعر 153 جنيهات.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 7 مارس 2024 

تراجع أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس 7 مارس 2024، حيث سجلت أسعارها ما بين  138 جنيها و142 جنيها، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 145 جنيها، مع مراعاة إضافة 10 جنيهات علي طبق البيض ليصل إلي المستهلك بسعر 153 جنيها.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس 7 مارس 2024 

تراجع أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس 7 مارس 2024، حيث سجلت أسعارها مابين  144 جنيها و 145 جنيها، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 150 جنيها، مع مراعاة إضافة 10 جنيهات على طبق البيض ليصل إلي المستهلك بسعر 155 جنيها.

أسعار البيض في الشركات اليوم الخميس 

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة رشاد حمزة 144.75 جنيه بينما سجل سعر البيض الأحمر146.75 جنيه.

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة البنا  144.75 جنيه بينما سجل سعر البيض الأحمر 146.75 جنيه. 

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الصحراوي 138 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمر 140 جنيها.     

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الزراعي  140 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمر 142 جنيها.     

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الصالحية 140 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمر 142 جنيها. 

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة قويسنا 142 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمر 144 جنيها.   

هبوط كبير في أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5-3-2024

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سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة كمشيش (المنوفية) 145 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمر 146 جنيها.      

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة انشاص 140 جنيها بينما سجل سعر البيض الأحمرا142 جنيها.   

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة شوشة (المنيا) 144 جنيها، بينما سجل سعر البيض الأحمر 145 جنيها.

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