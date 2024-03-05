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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هبوط كبير في أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5-3-2024

البيض
البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات الصباحية، حيث تراجعت الأسعار من 150 جنيه إلى 143 جنيه.

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وقد تسجلت أسعار كرتونة البيض في عدة  من بورصات لشركات البيض كما يلي:

 في بورصة شركة رشاد حمزة، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيه، بينما سُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 147.75 جنيه.

 بالنسبة لشركة البنا، سُجّل سعر كرتونة البيض الأبيض بنفس السعر، وهو 144 جنيه، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 146جنيه.
 

 في بورصة شركة الصحراوي، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 142 جنيه.
 

 بالنسبة لشركة الزراعي، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 142 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 143 جنيه.
 

 في بورصة شركة الصالحية، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 142 جنيه، بينما سُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 145 جنيه.
 

 بالنسبة لشركة قويسنا، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 141 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 143 جنيه.
 

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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 في بورصة شركة كمشيش (المنوفية)، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 146 جنيه.
 

 بالنسبة لشركة انشاص، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 142 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 144 جنيه.
 

في بورصة شركة شوشة (المنيا)، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 144 جنيه، وسُجّلت كرتونة البيض الأحمر بسعر 145 جنيه."

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار كرتونه بيض أحمراليوم الثلاثاء لتسجل   142 جنيه و 143 جنيه  مقابل أسعار أمس والتي سجلت سعر تراوح مابين 145 إلي 158جنيهًا.

تراجعت أسعار كرتونه بيض أبيض اليوم الثلاثاء لتسجل  141 جنيه  و142 جنيه، مقابل أسعار أمس والتي سجلت سعر تراوح مابين  145 إلي 158جنيهًا. 

تراجعت أسعار كرتونه  بيض بلدي  اليوم الثلاثاء لتسجل  144 جنيه و 145 جنيه.

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