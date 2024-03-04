الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية بـ"أهلًا رمضان".. "البيض" بـ148 جنيهًا

البيض
البيض

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، بمعارض أهلاً رمضان، وكذلك في فروع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

كما تطرح شركات وزارة التموين، بيض المائدة بالمعارض بسعر 148 جنيهًا للكرتونة بعد التخفيض، بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن  بأسعار مخفضة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شددت  على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان حيث تم طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.


زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جراما بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.


كيلو البلح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.


كركديه زنة 250 جراما بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جراما بسعر 40 جنيها، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جراما بسعر 80 جنيهًا.

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